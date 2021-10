Schwerer Autounfall bei Westernohe am Sonntagnachmittag: Vier Verletzte auf L 298

Das Unglück ereignete sich kurz nach 16.30 am Sonntagnachmittag, als die beiden Autos bei einem Überholvorgang auf der Strecke zwischen Rennerod und Westernohe frontal kollidierten. Der genaue Hergang ist noch nicht geklärt.

Die verletzten Menschen wurden per Rettungswagen und Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Vielzahl an Helfern von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten war an der Unfallstelle im Einsatz. Rund dreieinhalb Stunden war die L298 gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Polizei/mg