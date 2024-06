Schwere Kost im Höhr-Grenzhausener Keramikmuseum: Musiker der Rheinischen Philharmonie gastierten

Sie eröffneten am Sonntagvormittag im Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen das erste Konzert des Freundeskreises der Kreismusikschule und setzten damit einen Meilenstein in der jüngsten Konzertsequenz (von links): Benoît Gagnon, Konstantina Pappa, Hiroko Tominaga, Delila Jitariu und Frederik Jäckel. Foto: Hans-Peter Metternich