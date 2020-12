Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 11:19 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ist ein 17-Jähriger auf der K10 verunglückt. Er war mit seinem Motorrad aus Hattert kommend in Richtung Winkelbach unterwegs.

In einer Rechtskurve kam der junge Mann zu Fall und wurde schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte zu hohe Geschwindigkeit der Grund für den Unfall gewesen sein. Der 17-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die K 10 war für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. dcc