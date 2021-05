Mehr als sechs Jahre lang haben Anlieger der Hochstraße in Selters darum gekämpft, dass dem Tempolimit in ihrer Wohnstraße Nachdruck verliehen wird. Anfang des Monats war es endlich so weit: Zwei Schwellen wurden auf den Asphalt gedübelt, Schilder warnen vor den „Unebenheiten“. Die Schilder stehen noch (inaktiv) – doch die Schwellen wurden schon nach wenigen Tagen wieder entfernt. Warum?