Westerwaldkreis

Schreinermeister Olaf Wolf aus Moschheim macht aus der Not gleich doppelt eine Tugend und stellt in seiner Werkstatt seit einer Woche in Serie Corona-Schutzwände aus Holz und Plexiglas für heimische Kreditinstitute, Apotheken und Tankstellen her. Damit hält er seinen eigenen Betrieb am Laufen und hat einen finanziellen Puffer für die kommenden ungewissen Zeiten. Zugleich hilft er all den Menschen, die in Unternehmen mit Publikumsverkehr schutzlos arbeiten müssen. Und seine rettende Idee hat einen durchschlagenden Erfolg: Binnen einer Woche hat der erfinderische Westerwälder mit seinen Mitarbeitern bereits mehr als 100 Corona-Schutzwände hergestellt.