Schulen sind sanierungsbedürftig, Turnhallen in schlechtem Zustand, es fehlt an Klassenräumen und an notwendigem Parkraum – all das hatte einen Masterplan für die Schulstadt Westerburg notwendig gemacht. In der Realschule plus wird seit Jahren schon teils in Containern unterrichtet. Hier fehlt es an zehn neuen Klassenräumen.