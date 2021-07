Am Mons-Tabor-Gymnasium (MTG) in Montabaur geht in diesem Sommer eine Ära zu Ende. Schulleiter Armin Pleiss tritt mit 65 Jahren in den Ruhestand, nachdem er fast 40 Jahre lang die Geschicke der Schule maßgeblich mitgeprägt hat. Seit 2012 stand der bekennende Fußballfan als Kapitän an der Spitze seines Lehrerteams. Nun reicht er die Binde an seinen Nachfolger Martin Zimmermann weiter, der ebenfalls schon seit einigen Jahren als Zweiter Stellvertreter der Schulleitung angehört.