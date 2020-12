Schule mit roter Farbe besprüht: Polizei sucht Zeugen

Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 12:17 Uhr

In Hachenburg kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Der aktuelle Fall ereignete sich zwischen Freitag, 12. Juni, und Montag, 15. Juni, an der Hauswand der Realschule plus und Fachoberschule Hachenburger Löwe, die mit roter Sprühfarbe beschmiert wurde. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu diesem oder zu ähnlich gelagerten Fällen aus der jüngsten Vergangenheit geben? Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen? Gibt es weitere Anhaltspunkte auf mögliche Zeugen sowie entsprechende gesichtete Materialien? Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter Telefon: 02602/955 80.