Schützenfest in Höhr: Manuela Göbel ist neue Majestät

Es folgten laut Nachbericht der Schützen die Königsparade mit den Gastvereinen und der Einmarsch auf den Schützenplatz. Vorsitzender Wolfgang Hartwig begrüßte die Gastvereine mit ihren Majestäten, bevor Schützenkönigin Marlies Scherf das Fest mit dem ersten Schuss eröffnete. Es wurden auch verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Für ihren besonderen Einsatz für die Gesellschaft wurden Wolfgang Henning und Manfred Menningen mit dem Protektoratsabzeichen des Deutschen Schützen Bundes (DSB) in Silber für ihre hohe persönliche Einsatzbereitschaft und die Vermittlung ihrer hervorragenden schießsporttechnischen Kenntnisse im Interesse des Schützenwesens ausgezeichnet.

Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft wurden Sebastian Kilb und Stephanie Klas mit den silbernen Ehrennadeln des DSB und des Rheinischen Schützenbundes gewürdigt, für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten diese Ehrung in Gold Dorothee Ackermann und Ralf Klas. Ihnen wurden auch die Vereinsabzeichen in Silber und in Gold verliehen. Dieter Rech gehört bereits 60 Jahre der Schützengesellschaft an und wird als besondere Ehrung die Präsidentenmedaille des Rheinischen Schützenbundes erhalten. Da er nicht anwesend war, wird dies nachgeholt. Die Damen der Gesellschaft hatten für ein vielfältiges Kuchenbuffet gesorgt.

Königsschießen war Glanzpunkt

Der Höhepunkt des Festes war das Königsschießen. Zuerst ermittelten die Jungschützen ihre neue Majestät. Felix Scherf holte den Vogel von der Stange und wurde neuer Jungschützenkönig. Ihm zur Seite stehen als Erster Ritter Timo Hahn und als Zweiter Ritter Ben Scherf. Das Königsschießen bei den Schützen war spannend. Stellte sich doch die Frage, ob die Gesellschaft wieder eine Königin oder einen König hat, da die Damen seit einigen Jahren gleichberechtigt auf den Königsvogel schießen können. Es entwickelte sich ein spannender Wettkampf. Zuerst fiel der linke Flügel mit dem 135. Schuss, und Jochen Hahn wurde Zweiter Ritter. Den rechten Flügel schoss Felix Albert mit dem 203. Schuss und wurde Erster Ritter.

272. Schuss brachte Entscheidung

Die Entscheidung, wer neue Majestät der Gesellschaft wird, stand kurz bevor. Den entscheidenden Treffer setzte Manuela Göbel mit dem 272. Schuss und stand als Schützenkönigin der St.-Sebastianus-Schützen fest. Manuela Göbel gehört der Schützengesellschaft seit 2005 an und ist Mitglied der Damenmannschaft. Sie war viele Jahre Vizepräsidentin im Rheinischen Schützenbund und hat sich für die Belange der Schützen im Gebiet Süd eingesetzt. Als aktive Sportschützin hat sie ihren Verein erfolgreich bei Meisterschaften und Rundenwettkämpfen vertreten.