Plus Koblenz/Montabaur Schüler in Top-Form: Montabaurer Gymnasiasten bieten breiten Musikgenuss „Obwohl ich selbst nun kurz vor dem Abitur stehe und schon viele musikalische Highlights an dieser Schule miterleben durfte, bin ich immer noch sprachlos von den musikalischen Fähigkeiten meiner Mitschülerinnen und Mitschülern in den unterschiedlichsten Genres und Instrumentengruppen.“ Diese Huldigung der Schüler-Moderatorin Emily Gelitz beschreibt das dargebotene musikalische Feuerwerk der sehr vielfältigen Ensembles in der Rhein-Mosel-Halle sehr gut. Das wurde den Besuchern geboten. Von Sophia Müller, Redaktion

Das beim ersten Weihnachtskonzert des Landesmusikgymnasiums Montabaur voll besetzte Haus in Koblenz bestärkte die Schüler, zu Topform aufzulaufen und ließ die in langer Probenarbeit einstudierten Darbietungen in Perfektion erklingen, wie nicht nur am Beifall der Zuhörer und Zuschauer, sondern auch in den begeisterten Gesichtern der einzelnen Dirigenten deutlich wurde. Ganz im ...