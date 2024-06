Am Mittwochabend hat es schon wieder an der Landshube gebrannt. Schon am Sonntag (Foto) und Dienstag waren die Feuerwehren aus Ransbach-Baumbach und Umgebung zu Löscheinsätzen im Bereich des alten Forsthauses und am Köppel ausgerückt. Foto: Markus Müller