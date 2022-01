Die Bahnhofstraße in Montabaur wird saniert und neu gestaltet. Das Großprojekt beginnt am 31. Januar, teilt die VG-Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Der mittlere Abschnitt zwischen der Wallstraße und dem Kreisel Eschelbacher Straße/Allee-straße wird dann bis Ende 2023 für den Fahrzeugverkehr gesperrt.