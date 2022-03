Hof

Schock in Hof: Toter in Firma gefunden – Ermittlungen laufen

In einer Firma im Industriegebiet in Hof ist am Montagabend ein Mann tot aufgefunden worden. Die Kriminaldirektion Koblenz, die zusammen mit der Polizeidirektion Montabaur und der Polizeiinspektion Hachenburg die Ermittlungen aufgenommen hat, geht von Fremdverschulden aus.