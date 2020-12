Hachenburg

Ein Baugerüst deutet es an, dass am Hachenburger Schloss in den nächsten Wochen und Monaten eine größere Sanierungsmaßnahme ansteht: Bis zum Herbst wird die äußere, der Stadt zugewandte Fassade der Anlage erneuert. 2021 soll es dann mit der Fassade im Innenhof weitergehen, wie Professor Erich Keller, Rektor der Hochschule der Deutschen Bundesbank auf Schloss Hachenburg, im Gespräch mit unserer Zeitung ankündigt.