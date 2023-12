Unnau

Schlimmer Crash in Höhe Unnau: Tödlicher Unfall auf der Bundesstraße 414

Zu einem schlimmen Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr auf der Bundesstraße 414 in Höhe der Ortslage Unnau gekommen (oberhalb der Abfahrt in Richtung Korb). An dem Zusammenstoß waren laut Polizei vier Fahrzeuge beteiligt, dabei erlitt eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis tödliche Verletzungen.