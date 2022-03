Der selbst ernannte „König von Eritrea“, der im Westerwaldkreis offenkundig mehrere Straftaten begangen hat, wird stationär in einer Psychiatrie untergebracht. Dies hat die zwölfte Strafkammer um Richterin Anne Werner am Landgericht Koblenz entschieden. Das Gericht war letztlich überzeugt davon, dass der Mann weitere Straftaten begehen würde, wenn er sich untherapiert in der Öffentlichkeit auffällt.