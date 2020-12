Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 00:32 Uhr

Schlimme Nachricht aus dem Westerwald: Jetzt schon 5 Tote bei 204 bestätigten Corona-Fällen

Das Gesundheitsamt in Montabaur meldete am Wochenende, dass zwei 93-jährige Frauen aus dem Westerwaldkreis im Krankenhaus am Coronavirus verstorben sind. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf 5.