In vielen Nachbarländern Deutschlands herrscht so etwas wie touristische Aufbruchstimmung. Urlauber dürfen wieder empfangen werden. Zudem haben nun auch einige Bundesländer ab Ende Mai Lockerungen in Aussicht gestellt, wenn die Corona-Inzidenz im jeweiligen Landkreis unter 100 liegt. Doch viele Hotelbetreiber und Gastwirte im Westerwald sind vorerst noch ohne Perspektive.