Plus Hachenburg/Nister Schlechtwetter: Brückenneubau auf B 414 bei Hachenburg ist leicht in Verzug Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Imposante Baustelle: 2023 begannen die Arbeiten an der Brücke des Knotenpunktes der Bundesstraße 414 und der Landesstraße 288. Foto: Röder-Moldenhauer Seit Anfang 2023 stellen die Brückenbauarbeiten im Knotenpunkt B 414/L 288 zwischen Hachenburg und Nister eine der spektakulärsten Baustellen in der Region dar. Täglich, so scheint es im Vorbeifahren, ändert sich aktuell der Anblick. Jetzt hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez auf Anfrage unserer Zeitung einen aktuellen Sachstand zu den Arbeiten mitgeteilt.

Demnach wurden in den vergangenen Monaten sämtliche Unterbauten, die beiden Widerlager an den Brückenenden sowie der anspruchsvolle „Doppel-V-Pfeiler“ in der Bauwerksmitte hergestellt. Aktuell, so der Landesbetrieb Mobilität weiter, werde das Traggerüst für den neuen Brückenüberbau geschaffen. Eine besondere Herausforderung stelle im Anschluss daran die Betonage des Überbaus der Brücke dar. ...