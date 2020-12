Westerwaldkreis

Wer Corona-positiv getestet ist, muss in häuslicher Quarantäne bleiben. Bei leichteren Krankheitsverläufen ist das für Patienten unproblematisch. Doch ein mittelschwerer Krankheitsverlauf ist in der aktuellen Situation mit Risiken verbunden. Mit einem dramatischen Hilferuf hat sich jetzt ein Polizeibeamter und Familienvater aus dem Westerwald, der mit dem Coronavirus infiziert ist und dem es gesundheitlich nicht gut geht, an unsere Zeitung gewandt.