Plus Westerwaldkreis Schlaganfall lässt Leben kurz stillstehen: Wäller Katastrophenschutzinspekteur kämpft sich ins Amt zurück Von Katrin Maue-Klaeser i Tobias Haubrich ist wieder da, wo er sich am wohlsten fühlt: Mitten zwischen seinen Kollegen übernimmt der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Westerwaldkreises nach und nach wieder seine Aufgaben. Nach einem schweren Schlaganfall vor mehr als zehn Monaten befindet er sich in der beruflichen Wiedereingliederung. Foto: Katrin Maue-Klaeser Vor 45 Wochen hat das Leben von Tobias Haubrich kurz stillgestanden. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Der 38-jährige Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Westerwaldkreises, engagierter Feuerwehrmann und liebevoller Familienvater, erlitt einen Schlaganfall. Seitdem ist jeder Tag ein neuer Kampf, den Haubrich immer wieder aufnimmt: „Meine Motivation sind Frau und Kind“, sagt er. Lesezeit: 4 Minuten

Am 11. Dezember 2023 läuft Tobias Haubrich durch die Flure der Kreisverwaltung in Montabaur. Eine Woche lang hat er kaum geschlafen – es mussten noch Ausschreibungen für Feuerwehrautos fertig werden vor dem Jahreswechsel. „Meine Kollegen dachten, ich hätte einen im Tee, weil ich so schwankend gegangen bin“, beschreibt er erste ...