Scheunenbrand in Vielbach sorgt für Großeinsatz: Feuerwehren über Stunden gefordert

Von Andreas Egenolf

i Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nacht zum Freitag hinein. Foto: Andreas Egenolf

Große Aufregung am Donnerstagabend, 22. August, in Vielbach im Westerwaldkreis: Ein Scheunenkomplex auf einem landwirtschaftlich genutzten Hof stand gegen 21.10 Uhr lichterloh in Flammen.