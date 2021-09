Westerwald

Scheckübergabe: Sparkasse unterstützt die Westerwälder Rheinlandligisten und Oberligist Eisbachtal

Eine schöne Tradition seit vielen Jahren ist die finanzielle Unterstützung der heimischen Fußballvereine aus der Ober- und Rheinlandliga durch die Sparkasse Westerwald-Sieg in Bad Marienberg. So auch in diesem Corona-Jahr, in dem vier Fußball-Rheinlandligisten mit je 2500 Euro bedacht werden.