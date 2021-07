Sanierung: Tiefgarage Nord in Montabaur wegen Sanierung acht Monate zu

Mit Beginn der Sommerferien startet in Montabaur die lange geplante Sanierung des Parkhauses Nord. Die städtische Tiefgarage in unmittelbarer Nachbarschaft des neuen Verbandsgemeindehauses ist voraussichtlich bis März 2022 für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Es gibt in diesem Zeitraum nur eine reduzierte Zahl von Stellplätzen für Dauerparker, die bereits von der Stadt informiert wurden. Der Reparaturbedarf im Gebäude ist mit bloßem Auge zu erkennen. Die Tiefgarage ist feucht. Im Untergeschoss stabilisiert eine provisorische Stützkonstruktion die Decke. Über die Sanierung wird schon seit mehr als fünf Jahren gesprochen. Sie musste jedoch aus unterschiedlichen Gründen mehrmals verschoben werden.