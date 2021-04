Dreifelden

Sanierung rund um die Seenplatte: Am Dreifelder Weiher stehen wasserbauliche Maßnahmen an

Rund um die Westerwälder Seenplatte stehen demnächst Maßnahmen an wasserbaulichen Anlagen sowie zur Lenkung von Besuchern insbesondere am Dreifelder Weiher an. Das geht aus einer Pressemitteilung anlässlich eines Am-Ort-Termins des Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, Uwe Hülser, hervor.