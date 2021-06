Der Zahn der Zeit nagte am Kirchendach des Gotteshauses in Hellenhahn-Schellenberg. Bereits seit 2015 laufen die Planungen für die Dachsanierung, die zwischenzeitlich ins Stocken kamen. 2020 schließlich gab es „grünes Licht“ vom Bistum in Limburg, sehr zur Freude auch der Einwohner von Hellenhahn-Schellenberg.