Montabaur

In Montabaur steht die nächste Sanierung einer Tiefgarage an. Dieses Mal betrifft es das etwa 20 Jahre alte Parkhaus unter der Bahnallee am ICE-Bahnhof. Wie Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland unlängst mitteilte, weist das Bauwerk Risse in der Bodenplatte auf, die durch eindringendes Salzwasser entstanden sind.