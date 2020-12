Rotenhain

Die Kreisstraße 61 in Rotenhain Richtung Wölferlingen ist insbesondere in der Ortslage Rotenhain in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Darauf hatte Ortsbürgermeister Thomas Ziomek das Kreistagsmitglied Dr. Stephan Krempel und den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Westerburg, Markus Hof, hingewiesen und um Abhilfe gebeten. Eine millionenschwere Hilfe kommt nun.