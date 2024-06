Plus Westerwaldkreis Sakrament am Schafbach empfangen: Evangelische Kirchengemeinden taufen junge Erdenbürger in Westerburg i 200 Gäste haben am Westerburger Rathausplatz das Tauffest der Evangelischen Kirchengemeinden Westerburg, Gemünden und Willmenrod erlebt – auf Picknickdecken. Foto: Peter Bongard/Dekanat/Peter Bongard / Dekanat Der Tag der Taufe ist immer ein unvergesslicher. Besonders dann, wenn dieses uralte Sakrament unter freiem Himmel gespendet wird. Rund 200 Gäste haben am Westerburger Rathausplatz das Tauffest der Evangelischen Kirchengemeinden Westerburg, Gemünden und Willmenrod erlebt – nicht auf Kirchbänken, sondern auf Picknickdecken, schreibt das Evangelische Dekanat Westerwald. Lesezeit: 2 Minuten

In Westerburg feiern Pfarrerin Viola Gräf, Pfarrer Maic Zimmermann und Vikarin Friederike Zeiler mit ihren Gästen ein Tauffest für alle Sinne: Sie selbst stehen barfuß im kühlen Schafbach; es duftet nach Sommer; das Plätschern des Wassers liegt in der Luft. Den liebevoll gestalteten Gottesdienst untermalen Mathias Donath am E-Piano und ...