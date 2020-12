Ötzingen

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche, kulturelle und private Leben völlig auf den Kopf gestellt. Nichts läuft mehr in den gewohnten Bahnen. So tief greifend die Verordnungen zur Eindämmung der Krankheit auch sein mögen, an Ideen, wie man das gesellschaftliche Miteinander unter Beachtung der jeweils geltenden Regeln aufrechterhalten kann – zumindest annähernd – fehlt es nicht. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie man sich „mit Abstand näherkommen“ kann, lieferte am Samstag der gemischte Chor „Chorona“ Malberg.