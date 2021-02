Runter vom Sofa: Mit dem Montainbike auf die Strecke gehen

Runter vom Sofa, rein in die Sportklamotten – und auf geht`s, eine Runde auf der Pump-Track, also einer speziell geschaffenen Mountainbikestrecke, drehen. Das könnte für die Herschbacher schon bald Wirklichkeit werden. „Vor rund einem Dreivierteljahr wurde die Idee von einem Pump-Track in unseren Ortsgemeinderat getragen“, berichtet Ortsbürgermeister Christof Kegler. Auf der Suche nach einem geeigneten Areal wurde die Rückseite vom Sportplatz auserkoren. Allerdings muss für das Grundstück eine Ausgleichsfläche für Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.