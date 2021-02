Rund 70 Autos bei Anti-Corona-Autokorso von Montabaur nach Hachenburg

Etwa 70 Autos haben am Samstag unter der Flagge von Freiheitsfahrer.de in Montabaur einen Anti-Corona-Korso gebildet, der sich gruppenweise von der Eichwiese quer durch den Westerwald nach Hachenburg bewegte.

Die Beteiligten wehrten sich mit Aufklebern auf ihren Wagen gegen die Einschränkungen allgemein, die Impfungen, die Maskenpflicht und einiges mehr. Die meist mit einer oder zwei Leuten besetzten Fahrzeuge kamen zum großen Teil aus dem Westerwaldkreis, aber auch aus den Nachbarkreisen. Mit Hupkonzerten und Lautsprecherdurchsagen versuchten sie, in allen Orten, die sie durchfuhren, Aufmerksamkeit zu erregen und auf ihre verschiedenen Anliegen hinzuweisen. In Vielbach kam es zu einer kleinen Gegendemonstration. Wie die Polizei berichtete, lief aber der gesamte Korso in geordneten Bahnen ab und löste sich auch in Hachenburg im Burggarten wie geplant auf. mm