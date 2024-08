Höhr-Grenzhausen

Rund 60 Aussteller in Höhr-Grenzhausen dabei: Handwerkermarkt lockt am 18. August nach Grenzau

i Viele alte Handwerksberufe sind beim Markt in Grenzau zu erleben, was auch die kleinsten Besucher fasziniert. Foto: Archiv Hans-Peter Metternich

Der traditionelle Handwerkermarkt in Grenzau ist wieder am Sonntag, 18. August, von 11 bis 18 Uhr zu erleben. „Auf einer rund 200 Meter langen Marktzone entlang des lauschigen Brexbachs am Fuße der Burg Grenzau werden an rund 60 Ständen verschiedenste Handwerke präsentiert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kannenbäckerland-Touristik-Services.