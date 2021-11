Am vergangenen Samstag startete pünktlich um 7 Uhr morgens vom Oberelberter Feuerwehrgerätehaus ein Konvoi in Richtung Dernau an der Ahr. Die circa 30 Freiwilligen aus den Elbertgemeinden in der VG Montabaur machten sich mit mehreren Lastwagen, Transportern, einigen Autos, drei Minibaggern und allen benötigten Gerätschaften auf den Weg zu ihrem nächsten Hilfseinsatz.