Boden

Die Region wächst, Bauland wird an vielen Orten gesucht, so auch in Boden. Vorausschauend hatte die Gemeinde bereits im Jahr 2017 eine Machbarkeitsstudie beauftragt, aus der drei mögliche Baugebiete hervorgingen. Sie liegen am südlichen Rand der Gemeinde. In einem ersten Bauabschnitt ist nun das Neubaugebiet Mühlweg I mit 22 Bauplätzen entstanden, die alle so gut wie verkauft sind. Doch wie sieht es mit den weiteren Baugebieten aus?