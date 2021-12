Heute vor 80 Jahren: Es ist Heiligabend 1941 irgendwo in Russland, auf dem Weg nach Stalingrad, nahe des Dons und der Zweite Weltkrieg hält für einen Moment den Atem an. Der Tastfunker Rudolf Gilles aus Dernbach hilft seinem Freund in der Poststelle, die Weihnachtsbriefe zu sortieren. An einem Telegramm bleibt sein Blick hängen. Es ist ein Telegramm, das sein Leben verändern sollte.