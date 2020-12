Rotenhains Ortsverein sagt beliebte Großveranstaltung ab: In diesem Jahr wird nicht um die Wurst gewandert

Rotenhain

Für viele Wanderlustige und Leckermäulchen zugleich gab es seit Jahren einen festen Termin im Kalender: Mit Sack und Pack, Rucksack und Bollerwagen, Hund und Clique ging es auf nach Rotenhain zur Westerwälder Wurstwanderung. Sie machte nicht nur allen Beteiligten Spaß und brachte sie in Schwung, sondern stets auch das ganze Dorf in Aktion. Nun steht es fest: In diesem Jahr muss, wer Lust auf eine Wanderung hat, seine Brote selbst schmieren. Denn der Ortsverein Historica und die Ortsgemeinde sagen wegen der Corona-Pandemie die Veranstaltung ab. Für Historica bedeutet das einen weiteren herben Verlust, denn die Wurstwanderung war eigentlich die stärkste Umsatzquelle für den Verein – der die Alte Burg von Rotenhain zu unterhalten hat, auch wenn dort derzeit kaum Veranstaltungen möglich sind.