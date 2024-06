Plus Rotenhain

Rotenhainer Burgfest: Prinzessinnen und Ritter trotzen dem Regen

Von Larissa Schütz

i Das Ottonische Ritterlager lud die Burgfest-Besucher ein, ein historisch korrektes Lagerleben des Jahres 956 kennenzulernen. Fotos: Larissa Schütz Foto: Larissa Schütz

„Seid gegrüßt, holde Maiden und edle Recken”, mit diesen Worten wurden die Besucher des Burgfestes in Rotenhain eingeladen, eine spannende Reise in die Vergangenheit anzutreten. Bereits zum zehnten Mal veranstaltete der Verein Historica an der Alten Burg das Mittelalterspektakel. Die Fans des Reenactments ließen sich von Starkregen und Matsch nicht abhalten, eine gute Zeit in „Rotzenhahn” zu verbringen.