Rockgrößen ein Denkmal gesetzt: Pensionierter Lehrer Reinhard Höhn stellt seine Werke jetzt im Internet aus

Reinhard Höhn aus Wirges, der als Lehrer bis zu seiner Pensionierung an der Grundschule in Ruppach-Goldhausen Generationen von Kindern auf den Ernst des Lebens vorbereitet hat, weiß, dass der „Ernst des Lebens“ nicht alles ist. Der 69-Jährige hat viele Passionen im kulturellen Bereich, die den Alltag ungemein bereichern können. Eine davon ist seine Leidenschaft zur Musik, insbesondere zum Jazz. Als Percussionist weiß er sich an seinem Schlagzeug-Equipment souverän zu bewegen. Doch Reinhard Höhn verfügt noch über eine andere Gabe: das Malen und Zeichnen.