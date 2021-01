Riesiger Trommelhacker produziert winzige Holzschnitzel: Schwergewicht geht auf Weltreise

Hirtscheid

Das war schon ein richtig „dickes Ding“, das da am Donnerstag in Hirtscheid bei der Firma Bruks Klöckner GmbH verladen wurde: Das Unternehmen, das Holzzerkleinerungsmaschinen produziert und weltweit liefert, hat gestern eine seiner größten Maschinen auf eine lange Reise Richtung USA geschickt: einen Trommelhacker mit einem Rotor vom Durchmesser 2,40 Meter. In den Vereinigten Staaten soll die Maschine künftig zum Zerkleinern von Holzstämmen sowie kürzeren Holzstücken eingesetzt werden, die danach in der Bioenergie, genauer gesagt in der Pelletherstellung, Verwendung finden, wie Kersten Beib, Geschäftsführer von Bruks Klöckner, im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt.