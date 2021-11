Zum zweiten Mal machte der Impfbus auf Einladung des örtlichen Fußballvereins am Samstag in Norken Station. Um 7.45 Uhr reisten die ersten Impfwilligen an, um sich vor der Sporthalle anzustellen – geimpft wurde ab 10 Uhr. Um 9.30 Uhr war die Warteschlange auf mehr als 350 Personen angewachsen.