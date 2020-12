Wirges

Mit dem Richtfest hat die „Neue Mitte“ in Wirges den Zenit zwischen Baubeginn und Fertigstellung schon weit überschritten. Von Anfang März dieses Jahres, als die ersten Bagger für die Erdarbeiten anrollten, bis zum Richtspruch der drei Zimmerleute, in traditioneller Zunftkleidung sind sechs Monate ins Land gegangen. In einem Vierteljahr soll in dem modernen Fachmarktzentrum mit insgesamt rund 4000 Quadratmetern Einzelhandelsflächen das Weihnachtsgeschäft anlaufen.