Richtfest am Gerätehaus: Einheiten aus Alsbach, Sessenbach und Wirscheid feiern Von Hans-Peter Metternich Noch ist es eine Baustelle, das neue Feuerwehrgerätehaus für die Einheiten aus Alsbach, Sessenbach und Wirscheid. Am Freitag wurde dort Richtfest gefeiert. Der Wehrleiter Ransbach-Baumbach, Michael Maurer, nannte die Zeremonie einen „Moment des Innehaltens bei der Realisierung eines bedeutenden Objektes". Mitte 2025 werden rund 40 Feuerwehrleute aus Alsbach, Sessenbach und Wirscheid unter einem Dach untergebracht sein. Dann können die Wehrleute der drei Gemeinden, dessen Einheiten eine Fusion eingegangen sind, ein neues Domizil ihr Zuhause nennen. Nach dem ersten Spatenstich im Mai, wurde am Freitag Richtfest gefeiert.

Der Grund für den Neubau lag auf der Hand. Die Feuerwehrhäuser in Alsbach, Sessenbach und Wirscheid entsprachen alle drei nicht mehr dem heutigen Standard. Durch die Fusion der drei Wehren hat sich der Neubau eines gemeinsamen Gebäudes geradezu aufgedrängt. Das Areal an der L 306 in der Wirscheider Gemarkung im Eigentum ...