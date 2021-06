Rettungshubschrauber in Rennerod im Einsatz: Kind wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rennerod ist am Montag ein neunjähriges Kind schwer verletzt worden. Was war passiert?

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 13.15 Uhr die B54 (Hauptstraße) in Rennerod in Fahrtrichtung Waldmühlen. Zu diesem Zeitpunkt, berichtet die Polizeidirektion Montabaur, riss sich ein neunjähriges Mädchen in Höhe des dortigen Blumenladens von der Hand ihrer 11-jährigen Schwester los und versuchte unvermittelt die Hauptstraße zwischen geparkten Pkw heraus zu überqueren.

Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung erfasste der 31-jährige Fahrer das Kind mit seinem Auto, es kam nach dem Zusammenstoß einige Meter weiter auf der Straße zum Liegen.

Die Neunjährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Mann sowie die Schwester des verunfallten Kindes standen unter Schock.

An dem Pkw entstand nur leichter Sachschaden. Die B 54 war während der Unfallaufnahme für circa 45 Minuten voll gesperrt. Der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet.