Rennerod

Mit seiner Gitarre in der Hand sitzt Nico Traut inmitten des Studios in seinem Elternhaus. Man fühlt, wie er mit seinem Instrument zu einer Einheit wird, als die Finger über die Saiten gleiten. Dann fängt er an zu singen, erst leise, dann immer beherzter – und vor allem mit viel Gefühl. Da möchte man einfach nur noch weiter zuhören. Nico, wie wir den 22-Jährigen bei unserem Interview nennen dürfen, blickt auf, lächelt. Eine Antwort auf die Frage, was ihm Musik bedeutet, fällt ihm nicht schwer: „Das ist mein Leben. Auf jeden Fall. Ob ich sie selbst mache oder höre. Die muss da sein.“