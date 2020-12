Montabaur

Nein, am Landesmusikgymnasium in Montabaur gibt es nicht plötzlich zehn Lehrer, die das Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken verweigern. Dieses Gerücht machte zu Wochenbeginn die Runde in der Region und ließ schon Maskenverweigerer jubilieren. Der Sachverhalt ist aber ein ganz anderer.