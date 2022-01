Seit der Entwidmung der Lutherkirche im vergangenen Herbst gibt es nur noch eine evangelische Kirche in Montabaur: die in den 1870er-Jahren erbaute Pauluskirche in der Koblenzer Straße. Die größte Anzahl an Protestanten zählte die Westerwälder Kreisstadt ab Ende der 1960er-Jahre, als die Westerwald-Kaserne der Bundeswehr eröffnet wurde.