Religiöse Impulse: Über Lebenszeichen den Glauben teilen

Wirges

Seit fünf Jahren bringt das Dezernat Pastorale Dienste/Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Limburg mit unterschiedlichen Kooperationspartnern so genannte „Lebenszeichen“ heraus. Mitautor ist Referatsleiter Jochen Straub aus Staudt, der das jüngste Lebenszeichen „Bonifatius“ an Pfarrer Winfried Karbach von der Pfarrei St. Bonifatius Wirges überreichte. Die Übergabe im Westerwälder Dom ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Heilige Bonifatius der Kirchenpatron der Pfarrei ist und darüber hinaus auch einer Kindertagesstätte in der Trägerschaft der Pfarrei den Namen gegeben hat.