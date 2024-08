Montabaur

Rekordversuch in Montabaur: Längster Tisch am 24. August

i 30 Meter war der längste Tisch Montabaurs bei der erfolgreichen Premiere im September 2023. Foto: VG Montabaur/Larissa Metz (Archiv)/Larissa Metz/VG Montabaur

Der längste Tisch von Montabaur feierte im September 2023 mit einer Länge von 30 Metern seine Premiere. Am Samstag, 24. August, kann wieder jeder an dem Tisch vor dem historischen Rathaus am Großen Markt Platz nehmen, plaudern und die Zeit genießen. Die Veranstalter wollen diesmal die 30-Meter-Marke knacken.