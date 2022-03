In der museumspädagogischen Werkstatt des Keramikmuseums arbeiteten Ende 2021 zehn Teilnehmer mit geistiger oder psychischer Beeinträchtigung aus der Caritaswerkstatt Nauort unter professioneller Begleitung an ihren Kunstwerken. Die reizvollen Exponate sind bis 3. Juli im Keramikmuseum Westerwald in Höhr-Grenzhausen zu sehen. Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer Vernissage am Freitagnachmittag.